I negozi e il coronavirus. Un altro bell’esempio a Marsala

Il coronavirus sta cambiando la quotidianità di tutti. Lavorare ai tempi del coronavirus cambia anche le normali abitudini delle attività commerciali. Bar, ristoranti e negozi in genere devono attenersi alle regole del decreto ministeriale e farle rispettare anche ai loro clienti.

Nei giorni scorsi abbiamo visto qualche esempio non proprio virtuoso, ma anche altri che hanno dato segno di grande rispetto delle regole e di senso civico (potete leggere qui).

E anche oggi vogliamo proporvi, un altro esempio positivo, come il negozio di merceria che si trova in contrada Tabaccaro, con i titolari Gaetano e Giusy che stanno cercando di garantire, comunque, il loro servizio ai propri clienti e allo stesso tempo di farlo in sicurezza, mostrando e ricordando ai clienti il decalogo delle cose da mettere in pratica e, soprattutto, facendo rispettare la distanza tra un cliente e l’altro, sia tra gli scaffali che alla cassa.& …









Leggi la notizia completa