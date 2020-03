Gibellina: L’imperativo è “restare a casa”. Misure restrittive per negozi e mercati

Gibellina. L’amministrazione gibellinese, allineandosi ancora una volta al decreto del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, con le nuove disposizioni per contrastare il diffondersi del corona virus, ha con un avviso sintetizzato le misure straordinarie che tutti i cittadini devono seguire.

Innanzitutto è imposto di restare nelle proprie case e di uscire solo se strettamente necessario per comprovati motivi di lavoro; per motivi di salute, o per necessità (ovvero per fare la spesa). Per questi motivi è obbligatorio compilare un’autocertificazione (scaricabile dal sito istituzionale del Comune).

Alle attività per cui è prevista una limitazione oraria, dalle 6 di mattina alle 18 del pomeriggio (ristoranti e bar), è consentita la consegna a domicilio al di fuori di tale orario. Sarà cura di chi organizza la consegna a domicilio evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Sulla questione invece dei mercatini coperti e quelli invece all&









