Emergenza COVID-19, il portale E-commerceSicilypedia a titolo gratuito a tutti i commercianti della provincia di Trapani

In riferimento alle recenti restrizioni del Consiglio dei Ministri, alle limitate possibilità dei cittadini di lasciare le proprie abitazioni e al conseguente probabile collasso del commercio nella provincia di Trapani, il team di Sicilypedia.com, piattaforma nata per la promozione del turismo nella Sicilia occidentale, decide di venire in soccorso delle piccole attività concedendo loro a titolo transitorio, fino al 30 Aprile 2020, l’uso completamente gratuito della piattaforma Sicilypedia.com per la vendita di qualsiasi genere o articolo consentito per legge. Nessun costo o nessuna commissione verrà applicata sulle vendite. Ogni attività avrà a disposizione uno spazio on line gratuitamente dove poter proseguire la propria attività. Ogni esercente dovrà organizzarsi con i corrieri per la spedizione autonoma delle proprie merci.

«In questo momento difficile per tutti, con un piccolo gesto ci proponiamo di dare una mano concreta a chi oggi …









