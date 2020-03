Emergenza Corona virus: Ricevimento su appuntamento negli uffici comunali aperti al pubblico.

L’Amministrazione Comunale in relazione all’attuale emergenza Coronavirus ha disposto l’adozione delle seguenti misure organizzative per evitare che il verificarsi di situazioni di assembramento negli uffici comunali. Nell’invitare gli utenti a limitare gli accessi ai casi di effettiva ed indifferibile necessità, è stato disposto che con decorrenza da domani, 11 marzo 2020, il pubblico sia ricevuto esclusivamente previo appuntamento telefonico nelle ordinarie giornate e negli orari prefissati, fermo restando in ogni caso l’osservanza della obbligatoria distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM 9 marzo 2020. Per prenotare gli appuntamenti con le competenti direzioni è necessario contattare i numeri di seguito elencati:

Gabinetto Sindaco 0924/909218

Segretario Generale 0924/909226

Comandante Polizia Municipale 337/1594944

Servizi Demografici /carta identità/messi/URP 800 011797

Ufficio Tributi 0924/909324

Ufficio Servizi al Cittadino – Direzione III Dott.ssa Bruno 348/0376163

Ufficio Pubblica Istruzione e Sport – Dott. Martino 347/2227577

Lavori Pubblici Direzione V – Geom. …









