Domenica 15 marzo, alle ore 11, Santa Messa della Cattedrale di Mazara in diretta streaming

Domenica 15 marzo, alle ore 11:00, in esclusiva sulla pagina Facebook di Prima Pagina Mazara, verrà trasmessa in diretta streaming la Celebrazione Eucaristica della Cattedrale del SS. Salvatore di Mazara del Vallo. Una scelta in ottemperanza del Dpcm 09/03/2020 che ha limitato al massimo tutte le attività lavorative pubbliche e private, insieme a manifestazioni di qualsiasi genere, comprese le cerimonie civili e religiose e a seguire la decisione da parte del Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero, di sospendere l’apertura al pubblico delle Celebrazioni Eucaristiche, limitare la presenza alle funzioni religiose quali matrimoni e funerali soltanto ad una cerchia ristretta di familiari e di annullare le attività liturgiche inerenti anche le ricorrenze del momento. Il tutto per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Sars-CoV-02 (Covid-19).

L’intento della Parrocchia è quello di non far mancare ai propri fedeli il momento …









