Dalle zone rosse, diario dal disastro. Dove sono i controlli?

di Domenico Cacopardo

11 marzo 2020

«#iostoacasa» punto e basta, potrei affermare.

Ma non basta.

Mi sono dovuto recare di persona in un ufficio quasi all’altro lato della città. Se mi avesse fermato una polizia, una qualsiasi naturalmente, avevo predisposto una dichiarazione esimente e ragionevole, visto che ciò che dovevo fare potevo farlo solo di persona.

La sensazione che ho tratto nel percorso di andata e in quello di ritorno è di una certa, modesta riduzione del traffico pedonale. Approfittando della bellissima, primaverile giornata, i tavolini dei bar erano tutti occupati da allegri consumatori di cappuccini e leccornie varie, senza alcun riguardo alle distanze di sicurezza.

Il traffico automobilistico, invece, è ripreso alla grande, con il riprodursi dei soliti ingorghi nei punti cruciali.

C’è un comune denominatore tra i due fenomeni: l’assenza totale di forza pubblica. Non un carabiniere, un poliziotto, …









