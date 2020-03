Coronavirus, sono due i casi in provincia di Trapani. L’Asp: “Nessun altro contagiato”

Sono due i casi di coronavirus al momento accertati in provincia di Trapani. La conferma arriva dall’Asp provinciale che smentisce alcune notizie che stanno circolando in queste ore circa l’esistenza di altre persone contagiate.

Al momento gli unici due contagiati accertati in provincia di Trapani sono il docente di Marsala, di 61 anni, e il funzionario dell’Asp di Alcamo, di 55 anni. Entrambi sono ricoverati presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Ai familiari delle due persone sono stati effettuati i tamponi ma non ci sono al momento conferme riguardo la positività.

La situazione è comunque monitorata.











