Coronavirus. Si aggravano le condizioni del marsalese contagiato

Si aggravano le condizioni dell’uomo di 61 anni di Marsala risultato positivo al coronavirus.

Il docente marsalese è stato trasferito dal reparto di Pneumologia a quello di rianimazione dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. L’uomo presenta difficoltà respiratorie.

All’ospedale di Trapani il docente marsalese, primo contagiato dal Coronavirus in provincia di Trapani, è arrivato martedì dall’ospedale di Marsala dove era stato trasferito la sera prima. All’uomo è stato effettuato il tampone che ha dato esito positivo.

Il docente era stato in Lombardia a fine febbraio a trovare un parente, poi è tornato a Marsala dove è rimasto fino a lunedì in auto isolamento. Nel frattempo ha cominciato ad accusare i sintomi del Covid-19.

La moglie dell'uomo si trova in quarantena a casa, le sue condizioni di salute sono buone, le è stato effettuato il tampone di cui ancora non è stato reso noto l'esito.









