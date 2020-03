Coronavirus. Primo caso a Marsala. La situazione in provincia di Trapani

Era questione di tempo. Anche in provincia di Trapani è arrivato il primo caso di Covid-19.

E’ un uomo sui 60 anni, di Marsala, docente di un liceo della città il primo contagiato di Coronavirus della provincia di Trapani. L’uomo è tornato dalla Lombardia circa dieci giorni fa in aereo.

Tra il 28 e il 29 febbraio sarebbe andato a scuola, regolarmente, poi, viste le notizie che arrivavano dal Nord Italia, ha deciso di mettersi in quarantena. Nel frattempo arrivavano i primi sintomi, è stato visitato dal medico di base, ed è rimasto in quarantena fino a lunedì, quando è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Marsala. Ieri il risultato del tampone ha dato esito positivo ed è stato trasportato al reparto di pneumologia del Sant’Antonio Abate di Trapani, l’uomo respira autonomamente.

La moglie del docente è in quarantena, a casa. Anche a lei è stato effettuato il tampone, ma …









Leggi la notizia completa