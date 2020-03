Coronavirus: la testimonianza di Pietro, infermiere trapanese che lavora a Brescia

La testimonianza personale del proprio lavoro, l’impegno quotidiano per cercare di alleviare le sofferenze di chi soffre, la determinazione nel volere continuare tutti assieme la battaglia contro il Coronavirus e un appello al coraggio, sia alle persone che soffrono, facendolo con un sorriso, ma anche alla responsabilità di tutti gli italiani in un momento così difficile. Questa in sintesi la testimonianza e l’appello di Pietro Vassallo, un infermiere trapanese che lavora presso l’Istituto Clinico Città di Brescia. Qui il post completo pubblicato su facebook:

Scusateci se da qualche giorno siamo meno pazienti del solito, scusate se alziamo di più il tono, scusateci se siamo più irritabili… ma quei camici, quelle maschere, quell’alcool sulle mani ci stanno dilaniando naso, mani, testa e cuore. Siamo sempre concentrati ad ogni “semplice” compito lavorativo: cerchiamo di non farvi soffrire durante un prelievo venoso o arterioso, nonostante farlo …









Leggi la notizia completa