Coronavirus in Sicilia, Figuccia (UDC) propone la proroga per l’esenzione ticket 2020

“In un momento particolare di emergenza sanitaria sarebbe utile e indispensabile adottare un provvedimento di proroga per il rinnovo dell’esenzione ticket relativo all’anno 2020 al fine di evitare occasioni di diffusione del contagio. Tenuto conto che sono interessati molti anziani ultra 65enni, E01, E03 percettori di pensioni sociali, E04 titolari di pensioni minime la cui età è superiore ai 60 anni ed E02 disoccupati, sarebbe auspicabile adottare provvedimenti conseguenti ed a darne adeguate informazioni ai cittadini, prevenendo occasioni di ricorso con assembramento agli sportelli dell’Asp e dei centri servizi. Pertanto, esorto l’Assessorato regionale alla Salute a porre in essere con apposito decreto inviato ai direttori delle Asp siciliane, un’opportuna proroga di tre mesi che estenda i termini di rinnovo a fine giugno. È un atto di responsabilità per la tutela di soggetti più che vulnerabili ed estremamente esposti”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc …









