Coronavirus, il Sindaco di Marsala. “Restate a casa, uscite solo per reali necessità”

Mentre si moltiplicano i tamponi nel territorio (l’Asp si è attrezzata per farli a Trapani) e purtroppo aumentano anche i probabili contagi da coronavirus, registriamo un nuovo appello del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo.

L’obbligo per tutti gli italiani è quello di restare a casa al fine di evitare il contagio da coronavirus. Si può lasciare il proprio domicilio solo in limitatissimi casi: recarsi a lavoro, motivi di salute, comprovate situazioni di necessità. “Non ci sono altre ragioni per uscire da casa, ribadisce il sindaco Alberto Di Girolamo. Oggi, il comportamento attento di ogni cittadino è l’unico modo per contrastare il diffondersi del contagio, ora anche a Marsala. A maggior ragione, tutta la città è chiamata a fare un grande sforzo di responsabilità e attenersi alle prescrizioni dettate dal Governo Nazionale. Seguiamo le regole, facciamole seguire per tutelare la salute e tornare al …









