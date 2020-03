Coronavirus, è ufficiale: dichiarata la pandemia

La fatidica parola è stata pronunciata: pandemia.

Così ha definito Covid-19 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) studiando il diffondersi del nuovo coronavirus.

L’Organizzazione ha fatto sapere di essere “molto preoccupata sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dagli allarmanti livelli di inazione“.

“Thousands more are fighting for their lives in hospitals.

In the days and weeks ahead, we expect to see the number of #COVID19 cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher”-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020









Leggi la notizia completa