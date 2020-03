Coronavirus, Conte parla all’Italia: “Chiudiamo tutto”

Alle 21 e 40 il premier Conte ha ancora una volta parlato all’Italia e ha annunciato: chiudono da domani tutti i negozi, tranne i supermercati e le farmacie. Chiudono negozi, bar, ristoranti (solo consegne a domicilio), parrucchieri, centri estetici. Tutte le attività produttive vanno svolte da remoto, vanno chiusi i reparti non indispensabili, vanno messi i lavoratori in congedo o in ferie.

“State facendo dei sacrifici, ma stiamo dando prova, noi italiani, di essere una grande comunità. Tutto il mondo ci guarda, e apprezza la nostra prova di grande rigore. Domani ci prenderanno come esempio positivo”. L’Italia è stato il primo Paese colpito in Europa dal coronavirus, ma anche quello che a reagito con più forza, ricorda Conte. “Solo pochi giorni fa ho chiesto di cambiare radicalmente il vostro stile di vita. Adesso si tratta di fare un passo in più”.









