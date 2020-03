Coronavirus, Conte annuncia: “Tra poco importanti aggiornamenti”. Le Regioni chiedono …

Il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato che alle 21 e 40 parlerà al Paese per “importanti aggiornamenti”.

Stamattina già Conte ha incontrato la stampa per annunciare le prime misure economiche per aiutare gli italiani.

E’ dunque probabile che Conte annunci norme ancora più severe, come richiesto da alcuni presidenti di Regione, che vogliono la chiusura obbligatori di tutte le attività commerciali che non vendono beni di prima necessità.

Richiesta quasi identica viene dal presidente della Regione Siciliana Musumeci: “Ho sentito il ministro Boccia al quale ho rappresentato la volontà della nostra Regione di attuare misure più stringenti a tutela della salute pubblica e per impedire la rapida diffusione del contagio. Ciò anche alla luce delle decine di migliaia di persone rientrate nell’Isola negli ultimi giorni. Ho raccolto la disponibilità del governo nazionale che mi viene riferito, assumerà nelle prossime …









