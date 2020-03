Coronavirus, c’è il primo morto in Sicilia. Oggi in Italia ben 196 vittime

C’è la prima vittima di coronavirus in Sicilia.

Il primo morto in Sicilia per il Coronavirus è un ottantenne di Sortino, in provincia di Siracusa. il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale Gravina di Caltagirone dove era stato trasferito, dopo essere stato era ricoverato all’ospedale Muscatello di Augusta. L’uomo era rientrato dal Nord Italia. Sempre a Caltagirone si trova un’altra donna cinquantanne contagiata. Anche lei proveniva dalle zone del focolaio .A Cefalù è stato accertato il caso di un carabiniere in servizio a Palermo che è stato in contatto con un collega positivo al Covid 19. L’uomo, in isolamento ed è in buone condizioni di salute. A Bagheria è risultato positivo al tampone un bolognese un paziente del dipartimento Sicilia Rizzoli con una polmonite interstiziale. E’ stato trasferito al Civico di Palermo. Altro caso di coronavirus a Giuliana, sempre nel Palermitano: è una ragazza risultata positiva …









