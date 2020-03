Coronavirus, annuncio di Conte: da domani chiusi i negozi

Chiusi tutti i centri di vendita al dettaglio, fatta eccezione per farmacie e beni di prima necessità. Serrande abbassate anchce per bar e ristoranti

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta tv, ha annunciato nuove misure del Governo e più restrizioni per i negozi per fare fronte all’emergenza coronavirus in Italia. Rimarranno aperte farmacie e negozi di alimentari e beni di prima necessità.

“Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo i negozi”, ha dichiarato il premier. “Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio“.

“Restano garantiti i trasporti“, ha aggiunto Giuseppe …









Leggi la notizia completa