Coronavirus, aggiornamenti da Alcamo: controlli sanitari in corso

Aggiornamenti dal nuovo caso di Coronavirus in provincia di Trapani. Dopo il primo registrato ieri a Marsala, ecco che oggi è stata ufficializzata la positività ad Alcamo: si tratta di un funzionario ASP di Trapani, il quale da Alcamo è stato trasportato presso il nosocomio trapanese per ulteriori controlli e verificare a fondo le condizioni di salute dello stesso. L’ASP sta sottoponendo ad accertamenti le persone che sono state a contatto con l’uomo risultato positivo e di tamponi riguarderebbero anche i colleghi della moglie, dipendente del Comune di Alcamo, attualmente ricoverata per verifiche al “San Vito e Santo Spirito”.









