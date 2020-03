Nuova restrizioni sul contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il premier, Giuseppe Conte, nel pomeriggio ha riunito a Palazzo Chigi i capi delegazione dei partiti di governo. In serata si è rivolto ai cittadini: “Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Al primo posto c’è la salute degli italiani”. Quindi ha indicato le nuove misure: “Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti”.

Conte ha annunciato inoltre la nomina di un commissario per le terapie intensive con “ampi poteri”. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile di oggi in Italia si contano 10.590 contagiati, 827 morti, 1.045 guariti.

L’articolo Conte: “Chiusi tutti i negozi, eccezione per alimentari e farmacie” sembra essere il primo su Castelvetrano …









Leggi la notizia completa