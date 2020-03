AVVISO: attenzione ai falsi operatori della Croce Rossa

In questo momento di grande apprensione per l’emergenza legata al diffondersi del Coronavirus, ci sono individui che si approfittano delle persone più vulnerabili, con intenti di sciacallaggio. Ci è giunta la segnalazione di due persone che girano per le vie di Castelvetrano spacciandosi per volontari della Croce Rossa Italia. L’intento potrebbe essere quello di entrare nelle abitazione di ignare persone per derubare alcuni averi. E’ quanto riporta castelvetranoselinunte.it

Il comitato locale della Croce rossa italiana ci tiene a precisare che : “Nessuna attività porta a porta viene effettuato dai nostri operatori. Tali attività, non hanno nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano non appartengono alla nostra associazione”

In questo momento di grande emergenza, i volontari della Croce rossa italiana intervengono in supporto delle persone più fragili (Anziani e Malati) SOLAMENTE …









