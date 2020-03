Vita. Nuova segnalitica per alcune strade extraurbane

Vita. Di fronte alle condizioni precarie in cui si trovano alcune strade extraurbane di proprietà del Comune, l’amministrazione ha ritenuto opportuno adottare delle precauzioni.

Si è quindi reso necessario collocare idonea segnaletica stradale verticale, al fine di avvertire i passanti sulla pavimentazione disconnessa di talune strade, in cui occorre procedere con prudenza e con il limite di velocità non superiore a 40 Km/h.

Le strade interessate da questa nuova ordinanza sono: la strada comunale esterna “prolungamento Via Libertà”, dalla Via Libertà alla SS.188A; la strada comunale esterna “Baronia”, dalla SP 21 alla SP 15; la strada Comunale esterna “Baronia Montagna” dalla Via Rossini alla S.P. n 21.

In particolare occorre collocare dei segnali di pericolo con indicazione di strada dissestata e limite di velocità paria 40 km/h in entrambi i sensi di marcia sia all’ingresso che …









