Unione Maestranze: “Settimana Santa annullata a Trapani? Non è vero”

L’Unione Maestranza di Trapani smentisce categoricamente quanto falsamente messo in giro negli ultimi giorni, secondo cui la Settimana Santa a Trapani non si svolgerebbe.

«Ci dispiace constatare – commenta il Presidente Giuseppe Lantillo – che si inseguano voci infondate». Le disposizioni del decreto-legge per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, infatti, «sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 Aprile 2020». Le voci, quindi, sono destituite di qualunque fondamento.









