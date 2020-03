Tutto fermo ma non la cultura: il Teatro Massimo continua la sua programmazione via web

In un momento delicato come questo, soprattutto dopo l’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, tutto sembra fermarsi, dal divertimento al lavoro, dai pub ai ristoranti, dai concerti agli spettacoli ma il Teatro Massimo di Palermo non vuole per niente che la cultura si fermi. Viste le disposizioni in cui stare a casa è molto meglio che uscire in giro per le proprie città, il Teatro Massimo per intrattenere la gente nelle proprie abitazioni e allo stesso tempo fare cultura propone la programmazione del teatro via internet grazie alla Web Tv che da un paio di anni è attiva.

Il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo Francesco Giambrone dichiara che “E’ un momento in cui siamo chiamati tutti ad affrontare un tempo complesso in cui dobbiamo avere cura soprattutto della salute.

Noi abbiamo fatto un investimento importante in questi anni sul digitale, abbiamo una









