Trapani. Evacuazione medica dal motopesca “Amaltea”

NELLA MATTINATA DEL 08.03.2020, PERSONALE MILITARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI HA PROCEDUTO AL LARGO DI MARSALA AL TRASBORDO DI UN MARITTIMO IN CRITICHE CONDIZIONI SANITARIE DAL MOTOPESCA “AMALTEA” IN NAVIGAZIONE DURANTE UNA BATTUTA DI PESCA.L’ALLARME E’ SCATTATO INTORNO ALLE 11.30 QUANDO IL COMANDANTE DEL SUDDETTO MOTOPESCA ALLERTAVA LA SALA OPERATIVA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MARSALA, SEGNALANDO LA NECESSITA’ DI PROCEDERE AL TRASBORDO URGENTE, A MEZZO MOTOVEDETTA, DI UN MEMBRO DELL’EQUIPAGGIO CHE AVEVA PERSO CONOSCENZA E PRESENTAVA UNA PRESSIONE ARTERIOSA ALTA.IL CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (C.I.R.M.) DI ROMA, IN CONTATTO RADIO CON IL PESCHERECCIO, CONFERMAVA LA NECESSITA’ DI PROCEDERE ALLO SBARCO DEL MARITTIMO.LA SALA OPERATIVA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI DISPONEVA L’USCITA DELLA DIPENDENTE MOTOVEDETTA CP 303 CHE, PER L’OCCASIONE, IMBARCAVA PERSONALE MEDICO DEL 118 .L’UNITA’ NAVALE, INTERCETTATA …









