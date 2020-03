Traffico illecito di oltre 640mila tonnellate di rifiuti speciali: due arresti, un obbligo di dimora e due misure personali interdettive

Disposto il sequestro di 4.969.000 euro a carico di quattro persone e quattro aziende accusate di attività organizzata per i traffici di rifiuti – sequestrati 76 camion, 7 mezzi d’opera, 3 cave, 4 impianti di gestione rifiuti/inerti e 2 terreni

ANCONA – In queste ore 80 Carabinieri Forestali dei Gruppi di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Rimini stanno eseguendo misure cautelari personali e reali a carico di 5 soggetti e 4 società, disposte dal GIP del Tribunale di Ancona, nell’ambito di un’indagine iniziata nel 2018, diretta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Ancona e condotta dai Carabinieri del Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona.

Due persone sono state collocate agli arresti domiciliari, una colpita da obbligo di dimora, due colpite da misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale. Tutte accusate del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti speciali e due di esse anche per corruzione di …









