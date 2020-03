Spostamenti vietati e controlli, le sanzioni previste

[fonte. Ministero dell’Interno] Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. È quanto prevede la direttiva 8 marzo 2020 ai Prefetti adottata dal ministero dell’Interno con le indicazioni specifiche per i controlli nei territori “a contenimento rafforzato”. Un divieto assoluto di uscire di casa, invece, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

Limitazioni che sono state estese a tutto il territorio nazionale con il Decreto Ministeriale del 9 marzo 2020 (clicca qui)

I controlli su strade e autostrade

I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti, spiega …









