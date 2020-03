Sparatoria a Marsala, a Salinella. I particolari

Ci mancava pure questa.

C’è stata una sparatoria a Marsala, nella zona di Salinella.

Secondo quanto ricostruito dalla redazione di Tp24, un uomo, E.M. di 52 anni, è stato aggredito da tre persone in Via Omero, a Sappusi. Lì, durante la violenta colluttazione, ha estratto la pistola e ha sparato un colpo, non provocando per fortuna nessun ferito.

La colluttazione, nata per futili motivi, è comunque continuata, e ha coinvolto anche la moglie di E.M., picchiata e minacciata di morte. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza, che ha portato i feriti in ospedale.

Tra l’altro, in ospedale, si registra tantissima tensione, perchè si è presentato questa mattina un uomo che manifesta tutti i sintomi della Covid-19, l’influenza da coronavirus. E’ stato isolato, e si aspetta l’esito del tampone.









