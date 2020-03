Silvia, da Marsala a Roma: “Io infermiera in quarantena. Grazie a chi lotta ogni giorno”

Tutto ciò che non conosciamo ci fa paura. L’ignoto non è mai piaciuto all’essere umano e, fisiologicamente parlando, lo blocca e lo terrorizza.

Ma è proprio in momenti come questi che bisogna risollevarsi e credere in un futuro migliore, un futuro che, sono sicura, arriverà presto. Ed è proprio questa la prospettiva che mi sono imposta in questi giorni di quarantena domiciliare.

Mi chiamo Silvia Argirò, sono una studentessa del terzo anno di Infermieristica dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il 4 Marzo 2020, durante il mio tirocinio in Pronto Soccorso, sono entrata in contatto con due pazienti positivi al tampone per il coronavirus, un turno durato 15h. Quindici ore che sono sembrate interminabili. Il lavoro gravava sulle nostre spalle. La giornata è iniziata con un sorriso che pian piano, insieme alla stanchezza che cresceva, è andato affievolendosi. Tuttavia, si & …









