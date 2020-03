Sicilia, coronavirus. C’è un contagiato anche a Menfi

Un caso positivo di coronavirus a Menfi, città in provincia di Agrigento, al confine con la provincia di Trapani.

Sarebbe questo l’unico caso in più registrato nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Salgono così a 11 i casi “positivi” in provincia di Agrigento, tutti legati ai contagiati di Sciacca. Infatti, trapela che la persona di Menfi positiva al coronavirus sarebbe un parente di un paziente ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale di Sciacca.

Si tratta di un uomo che è stato posto in quarantena dopo la positività del tampone.









Leggi la notizia completa