Sgominata la banda del “cavallo di ritorno”: 4 arresti

Rubavano i veicoli alle aziende agricole per poi rivenderglieli: per altri 2 della banda obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Grazzanise (CE) hanno dato esecuzione ad un‘ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, anche in concorso, di plurimi episodi di furto aggravato, estorsione in danno di titolari di aziende agricole e ricettazione.

Il provvedimento cautelare costituisce l’esito di un’articolata attività investigativa, coordinata da quest’Ufficio e condotta dal citato Reparto dal marzo 2018 al gennaio 2019, attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, analisi di tabulati telefonici, acquisizione di immagini di sistemi di videosorveglianza nonché servizi di osservazione e perquisizioni, che ha consentito …









Leggi la notizia completa