Ryanair cancella tutti i voli da e per l’Italia. La Spagna sospende i collegamenti

Ryanair ha cancellato tutti i voli internazionali da e per l’Italia fino al 9 aprile a partire da sabato. Lo ha annunciato la compagnia aerea, citata dal Guardian. I passeggeri che devono tornare a casa potranno utilizzare i voli operativi fino al termine della giornata di venerdì. “Ryanair si scusa sinceramente con tutti i clienti per queste interruzioni del programma causate dalle restrizioni del governo nazionale e dall’ultima decisione del governo italiano di bloccare l’intero Paese per combattere il Covid-19”, ha dichiarato un portavoce.

DA MEZZANOTTE SOSPESI I VOLI DALLA SPAGNA

Il governo spagnolo ha deciso di vietare i voli diretti tra l’Italia e gli aeroporti spagnoli dalla mezzanotte di oggi fino al 25 marzo. Lo riferisce El Pais









