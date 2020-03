«A don Baldassare Meli gli auguriamo di vivere questo momento difficile nella serenità della preghiera. Anche noi faremo una preghiera per lui». Così si è espressa la sezione di Castelvetrano di “Salvini Premier”, dopo avere appreso che don Meli, parroco di Santa Lucia, sta vivendo un momento difficile per il suo stato di salute precario.

«Avevamo incontrato don Meli mesi fa, confrontandoci su diversi argomenti e restando anche sulle nostre posizioni, ma dibattendo con serenità. Abbiamo avuto l’idea di un sacerdote impegnato e che non risparmiava energie per la sua comunità parrocchiale», hanno ribadito Bartolo Giglio, Commissario provinciale Lega Salvini Premier ed Edoardo Della Chiana, Commissario comunale.

L'articolo Preghiera per don Meli dalla sezione "Salvini Premier"









