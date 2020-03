[Politica] Campobello. L’appello – invito del movimento civico “Noi per Campobello”

Dopo esserci incontrati con i vari gruppi politici che si preparano ad affrontare la prossima campagna elettorale per l’elezione del Sindaco di Campobello di Mazara, il nostro capogruppo Giorgi Pietro in sinergia con tutti i componenti dello schieramento, ha deciso di proseguire i lavori per la creazione di una coalizione alternativa all’odierna amministrazione. Siamo aperti a tutte quelle forze sane che condividono il nostro progetto…

Restiamo in attesa di conoscere eventuali sviluppi politici

[fonte: Comunicato]









