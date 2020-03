“Noi”, l’unica cura per il coronavirus e il terremoto freddo che ci inghiotte tutti

Rimanere a distanza. Lavarsi le mani.

Non lo dimenticherò più il cielo, il cielo nostro, del giorno uno dell’anno zero d.C. (durante Coronavirus). Era di un azzurro bellissimo anche per me, poco incline alla contemplazione. E il mare, quel mare, era una tavola di pace.

La natura se ne frega, pensavo. Dei nostri disastri, come delle malattie. Di chi campa, di chi muore. Di chi ha paura. La natura se ne frega. Di noi, che rimaniamo a distanza. E ci laviamo le mani.

Eppure questa cosa piccola e terribile, questo virus che i bimbi a scuola disegnano come una regina cattiva, ce lo siamo costruiti noi, pezzo per pezzo, quasi fosse una cattedrale.

Perché, nella paura che abbiamo della malattia, in questo inferno che sono diventate le nostre vite, (perché è un inferno avere i bambini a casa, è un inferno …









