Monreale, carabinieri arrestano pensionato per spaccio

I carabinieri della stazione di Monreale, con l’ausilio del nucleo cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, G.E. 64enne, pensionato già noto alle forze dell’ordine.

I militari a seguito di perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto nella disponibilità del malfattore quasi 100 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e 125 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’illecita attività.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, tutto il materiale è stato sequestrato e la droga è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Palermo per le verifiche qualitative e quantitative.

