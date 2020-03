La Sicilia da oggi è blindata. Ecco quello che è permesso, quello che è vietato

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio Conte che dichiara tutta Italia, e dunque anche la Sicilia, “zona protetta” per prevenire il contagio del coronavirus.

Posso uscire di casa?

È richiesto di evitare di uscire di casa. Si può uscire soltanto per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione. La potete scaricare cliccando qui. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E` comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È possibile fare passeggiate e attività motore all’aperto, purch& …









