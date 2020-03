La sanità trapanese si attrezza contro il Coronavirus. Tutte le misure

Più posti in terapia intensiva, pre-triage, più medici, chiusura dei Cup e visitatori vietati negli ospedali.

La sanità della provincia di Trapani si attrezza per fronteggiare il coronavirus. Ieri il manager dell’Asp trapanese Fabio Damiani ha fatto il punto della situazione. Ha chiarito che allo stato attuale, dei circa cento tamponi effettuati, nessuno è positivo al coronavirus.

Ecco tutte le misure.

Da oggi vengono chiusi i Cup, i visitatori per i pazienti già ricoverati non potranno accedere negli ospedali e nei presidi al fine di limitare i contatti e i movimenti delle persone.

Damiani lo dice chiaro: si deve rimanere a casa.

Rassicura poi sul fatto che non c’è alcun ricovero in provincia di Trapani perché non c’è nessun malato di Coronavirus.

Negli ospedali sono stati creati i pre-triage, si raccomanda a chi ha sintomi legati alla febbre e alle …









