La giornata mondiale del rene dedicata al Coronavirus

Per sensibilizzare la popolazione sulla cura delle patologie renali e per diffondere importanti informazioni sulla diagnosi precoce, la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e la Fondazione Italiana del Rene (FIR) organizzano annualmente nel mese di Marzo una campagna di prevenzione che tocca decine di città italiane.

Il 12 marzo si sarebbe dovuta celebrare la Giornata Mondiale del Rene (GMR), sospesa per l’emergenza Coronavirus. Infatti a seguito dell’attuale situazione sanitaria, considerate le limitazioni imposte, per non distrarre forze lavorative dagli ospedali e tutelare la salute collettiva, i medici nefrologi, hanno ritenuto opportuno e con rammarico, rinviare le iniziative di screening gratuito nefrologico previste nelle piazze per la Giornata Mondiale del Rene 2020 del prossimo 12 Marzo.

Tuttavia, spiega il Dott. Andrea Re Nefrologo, per informare la popolazione, il 12 Marzo sarà possibile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 contattare i numeri 0923559529-3925809318 per ricevere telefonicamente informazioni che riguardino …









