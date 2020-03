La Chiesa fuori dalla cultura e dal mondo. Ritornare a una pastoralità da “retroguardia”

«La Chiesa è fuori dalla cultura. Intendendo per cultura il modo quotidiano in cui le persone stanno al mondo: come mangiano, come si rapportano, come lavorano, come vedono la realtà. Il mondo della Chiesa e delle parrocchie è una specie di “riserva indiana” es-culturata, fuori da mondo» (Mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo). Parole chiare, senza equivoci!

Sono rimasto attirato da un’intervista fatta a questo vescovo del Piemonte e riportata da Il Regno (n. 2, 2020, Attualità, pp. 21-22) poiché conferma le convinzioni da me espresse manifestamente nel tempo quale sollecitazione a un’autocritica di posizione e di motore pulsante nel cuore dell’uomo. È da anni che lo sentiamo ripetere! A conferma di ciò il prelato ha inviato già due lettere pastorali “Lo stupore della tavola” e “Vuoi un caffè?” che denotano …









