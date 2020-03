Il mistero dello Scudo di Garibaldi

di Marco Marino

La casualità, diceva un famoso scrittore, in questo nostro mondo è il solo ordine possibile. Ne è sicuramente prova il misterioso caso legato al ritrovamento del preziosissimo Scudo di Garibaldi.

A dicembre 2019 l’evento è sulla bocca di tutti: il cimelio garibaldino viene rinvenuto a casa di un architetto romano. Dell’opera realizzata da Antonio Ximenes nel 1878, e custodita nel Museo Nazionale del Risorgimento di Roma, non si avevano notizie dai primi anni 2000.

Ma com’è possibile che un oggetto di così inestimabile valore – donato dal popolo siciliano a Garibaldi l’11 maggio 1878; e l’anno successivo da Garibaldi a sua volta donato alla città di Roma -, com’è possibile che scompaia di punto in bianco e che venga poi rintracciato a casa di un anonimo architetto romano?

Potremmo sintetizzare tutta la vicenda dicendo che c& …









