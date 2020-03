I costruttori edili siciliani: “Più fondi per le opere pubbliche”

“Per consentire alla Sicilia di diventare competitiva e attrattiva per gli investimenti servono più stanziamenti per le infrastrutture, dall’Alta velocità all’inserimento effettivo nel Corridoio Scan-Med, dalla logistica portuale al miglioramento delle strade”. Lo afferma l’Ance Sicilia secondo cui, però, occorre anche un poderoso sforzo di potenziamento amministrativo, di dotazione di strumenti tecnici e di formazione del personale delle stazioni appaltanti per evitare che, come accaduto finora, buona parte delle gare venga aggiudicata con insopportabile lentezza.

E’ uno dei temi che il presidente nazionale di Ance, Gabriele Buia ha affrontato nell’incontro che avrà con il sistema imprenditoriale di Ance Sicilia, il governatore Nello Musumeci e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.

Gli imprenditori edili siciliani puntano l’indice, in particolare, sugli iter infiniti che rallentano o bloccano le aggiudicazioni delle gare d’appalto.

