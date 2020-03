Gibellina. Riunione operativa Covid-19. Il sindaco fa il punto della situazione

Gibellina. Ieri pomeriggio si è svolta una riunione operativa tra l’amministrazione comunale, i medici di base e i comandanti dei Carabinieri e della Polizia Municipale, per fare il punto sull’attuale situazione del corona virus e sulle strategie da attuare all’interno del territorio gibellinese.

Prima che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ieri sera con una conferenza stampa, comunicasse che tutta l’Italia sarebbe diventata da oggi, martedì 10 marzo, “zona rossa”, la nostra redazione aveva raggiunto telefonicamente il sindaco Sutera per capire i motivi della riunione, e in che modo il Comune di Gibellina si stesse muovendo per evitare l’arrivo e il diffondersi del virus all’interno del paese.

Intanto, secondo quanto affermato dal sindaco Sutera al momento non ci sono persone, provenienti dalla zone rosse prima dell’ultimo decreto emanato ieri dal Consiglio dei Ministri, che & …









