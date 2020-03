Due minuti per infiniti giorni di forza e coraggio. Lettera aperta del giovane Mario D’Amico

Questa va per te cara mamma.

A te che da 22 anni mi regali emozioni, gioie, mi hai istruito, mi hai dato un amore, il calore della famiglia, degli ottimi amici, un tetto, e infiniti sogni.

Questa va per te che brilli anche di notte, che sei il pupillo del mondo, che ogni tua terra, ogni tua strada, ogni tuo vicolo, ogni tuo palazzo, ogni tua spiaggia, racconta la tua storia, di quello che sei e che sei stata.

Ti chiamano corrotta, incivile e sporca, ma sei casa mia, sei la più bella di tutte, hai un profumo particolare, e sei la terra dove il re sole riscalda te regina, cara mamma, cara Italia.

Questo è il mio augurio, è il mio urlo, lo dedico a te mamma, lo dedico ai tuoi figli.

A tutti i piccoli artigiani, i migliori di tutto il mondo, che pregano giorno e notte per …









