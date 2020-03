Difendiamoci dai Virus

Nell’attesa che venga sviluppato un vaccino sicuro ed efficace, e che alcuni farmaci antivirali vengano sperimentati con successo contro il CoVid-19, è necessario raccomandare una serie di misure per prevenire il contagio, da mettere in atto con il massimo impegno ed è importante giocare d’anticipo e potenziare le difese immunitarie.

L’approccio PREVENTIVO è la prima linea di difesa da mettere in atto!

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria acuta grave.

Le categorie più a rischio sono gli anziani e i soggetti immunodepressi.

Per affrontare questa epidemia nazionale è importante agire su vari fronti:

preventivo: seguire le norme igienico-sanitarie emanate dallo stato;

alimentare: dando la precedenza a frutta e verdura;

integrativo: utilizzando immunostimolanti.

Gli immunostimolanti rappresentano una buona strategia difensiva per contrastare i …









