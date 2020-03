Dalle zone rosse, diario dal disastro. Le incongruenze del decreto Conte

di Domenico Cacopardo

10 marzo 2020

Certo «#iostoacasa», ma seguendo il suggerimento del mio amico pneumologo (il mio doc personale che gli istituti di chirurgia toracica, oncologia e pneumologia hanno designato a seguire il mio caso postoperazioni. Mi dice un excollega di Napoli: per noi fantascienza), ho fatto una passeggiata. Come del resto sabato.

Ieri no perché pioveva (in Val di Ceno a pochi chilometri da Parma, nevicava: 40 cm).

Un’oretta di camminata con cautele: mascherina ffp3 e guanti di lattice. Nonché adeguata distanza con gli altri cirenei, pochi, che appaiono, anime perse, sui marciapiedi. Sono stato anche al Parco Ducale e l’ho trovato quasi deserto. I pochi utenti erano joggers o salutisti intenti a onorare un percorso, appunto, salutista. Al massimo 10 persone, me compreso.

La temperatura mite, il sole caldicello, mi hanno indotto a sedere su una panchina e a sfogliare i giornali. La …









Leggi la notizia completa