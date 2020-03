Cosa sappiamo della lite tra vicini finita a colpi di sparo a Marsala

Lite tra vicini di casa, con sparatoria, alla periferia di Marsala.

E’ accaduto oggi, intorno alle 13, nel quartiere popolare Sappusi, dove tre uomini, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, hanno aggredito e picchiato un commerciante di 52 anni (E.M.) abitante nella stessa palazzina, che per difendersi ha esploso in aria tre colpi di pistola.

L’arma, a quanto pare, non era dichiarata. Aggredita e minacciata di morte, alla presenza di agenti di polizia nel frattempo intervenuti, anche la moglie del commerciante. E.M. è stato, poi, trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove successivamente è arrivato anche il suo legale, l’avvocato Vincenzo Forti, il quale riferisce: “All’ingresso mi è stato chiesto di mettere mascherina e guanti in lattice perché c’era un sospetto caso di coronavirus”.

Alla base della lite tra E. …









