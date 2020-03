Coronavirus. Uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute e sussistenza

Regime di emergenza in tutta Italia causa emergenza Coronavirus. Nelle prossime ore scatteranno i controlli della Polizia per coloro i quali usciranno dal proprio domicilio senza motivi di lavoro, salute e/o sussistenza. Attenzione però perché si potrà uscire di casa ma solo per ragioni strettamente necessarie, come ad esempio andare a fare la spesa purché ci sia solo un componente famigliare. Saranno consentiti gli spostamenti lavorativi. Una corsa ai ripari vista il senso di irresponsabilità di molti: saranno previste denunce per chi non osserverà le direttive ministeriali. Stretta, inoltre, anche su aeroporti e stazioni ferroviarie.

Il decreto ha efficacia fino al prossimo 3 Aprile.









