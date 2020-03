Coronavirus, Sicilia: l’assalto (inutile) ai supermercati

La notizia della zona rossa estesa a tutta l’Italia ha scatenato la corsa all’acquisto di beni di prima necessità anche in Sicilia. A Palermo, è stato preso d’assalto da tanti palermitani il supermercato di una nota catena aperto anche nelle ore notturne nella centralissima via Libertà. Sono intervenuti gli agenti di polizia per evitare tafferugli.

Non c’è motivo di comportarsi così. I supermercati in tutta la Sicilia hanno cibo, le merci continuano a viaggiare regolarmente nel Paese e si può uscire a fare la spesa quando si ritiene opportuno (senza ressa).

Ma stamattina, già prima dell’orario di apertura dei negozi, molte persone si trovavano in fila davanti ai supermercati…

Il Governo ha assicurato anche che i negozi e i supermercati, nonostante la decisione di istituire la “zona protetta” in tutta Italia, sarebbero stati riforniti normalmente ma in molti se …









Leggi la notizia completa