Coronavirus. “Servono almeno 200 posti in più di terapia intensiva in Sicilia”

“Per non farci trovare impreparati di fronte all’incedere del Coronavirus, in Sicilia servono almeno 200 posti di terapia intensiva in più.”

E’ questo l’appello della Ugl sanità e medici regionale, attraverso i rispettivi segretari Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri, alla luce degli ultimi dati diffusi sull’aumento dei casi nell’isola. “Su 456 postazioni programmate, allo stato attuale come, risultano 346 quelle attive e 110 da attivare. Se mettiamo in conto quelle già occupate, attivando quelle ancora in itinere, a nostro avviso il numero sarebbe ancora basso e andrebbe subito implementato con almeno altri 100 posti. Questo, a nostro avviso, andrebbe fatto riaprendo le strutture dismesse (ad esempio a Catania c’è il presidio “Vittorio Emanuele” da poco in disuso), oppure riconvertendo i reparti interrompendo le prestazioni non urgenti e non indispensabili.

Lo chiediamo all’assessore regionale Ruggero Razza – aggiungono i due sindacalisti – sottolineando la necessità di disporre a tutte …









