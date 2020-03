Nell’immediato l’uomo e’ stato posto in isolamento al pronto soccorso e nelle prossime ore sara’ trasferito al reparto di Pneumologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dotato di 12 posti e recentemente attrezzato con apparecchiature di terapia sub-intensiva per l’emergenza Covid 19.

L'articolo Coronavirus, primo paziente positivo a Marsala, arrivato in città con treno da Lombardia









